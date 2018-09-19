صعود سهمين فقط بمنتصف تعاملات الأربعاء



أسماء السيد







نجا سهمين فقط في النجاة من فخ تراجعات البورصة المصرية التى انتابتها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء السهمان كالتالي أولا سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري والذي صعد بـ 3.3% عند 7.65 جنيه، وسهم شركة "إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية" بـ 1.1% عند 8 جنيهات.



وعاودت التراجعات الحادة لفرض سيطرتها على المؤشرات اليوم عقبما تعافت بشكل طفيف بجلسة الاثنين، ليهيمن الهبوط على المؤشرات إجمالاً بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، ليسجل مؤشرها الرئيسي 14192 نقطة متراجعًا بنسبة 3%، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 3% عند 698 نقطة .



وبلغت قيم التداول على الأسهم 405 ملايين جنيه ومن اجمالي الاسهم المتداولة والبالغة 173 سهما ارتفع سهمين فقط وتراجع اداء 134 سهما، بينما لم يتغير أداء الباقية .



وتسير البورصة بوتيرة تراجع حادة منذ جلسة الأحد الماضي تأثرًا بأحداث "تلاعبات البورصة"، وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بالقاء القبض على عددًا من الأسماء المتربطة بأسهم مدرجة بالبورصة، على رأسها ياسر الملواني الذي يشغل عضو مجلس الإدارة بشركتي "هيرمس" و"جهينة" وعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة بشركة "بالم هيلز"، إضافة إلى عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة.

