انطلاق الدورة الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم 22 نوفمبر

إيهاب درياس

أحمد اللاهونى



أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، انطلاق الدورة الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل يليها دورة ثانية في الفترة من 21 الي 24 فبراير 2019 والثالثة في الفترة من 17 الي 20 اكتوبر 2019 وأخيرا الرابعة في الفترة من 12 الي 16 فبراير 2020 بمركز القاهرة للمؤتمرات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم إيهاب درياس مع المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب للإعلان عن تفاصيل المعرض.