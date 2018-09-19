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اقتصاد وأسواق
شوقي: نفاوض السويدي وطلعت مصطفى لإنشاء مدارس ستغير التعليم الفني في مصر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:14 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
أحمد صبري
كشف وزير التربية والتعليم طارق شوقي، عن مخطط لإنشاء 65 مدرسة للتعليم الفني المزدوج، خلال العام الجاري، عبر اتفاقات ثنائية مع عدة شركات كبرى، منها مجموعة السويدي، وطلعت مصطفى، بجانب مجموعة العربي للصناعات الإلكترونية.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل مدرسة العربي للتعليم المزدوج، وقال وزير التعليم إن المدرسة قبلت 144 طالبا من أصل 1000 تقدموا للالتحاق بها.
وذكر وزير التربية والتعليم، أن نظام المدارس الفنية المزدوجة سيغير وجه التعليم الفني في مصر، مؤكدا أن هذا النموذج جيد جدا ويقوم بتخرج شباب قادر ومؤهل على العمل مباشرة.
وتابع الوزير: "عملنا نموذج زي مدرسة العربي مع مجموعة السويدي وطلعت مصطفى.. النظام ده هيغير وجه التعليم الفني في مصر".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم عدة مستشفيات متطورة على مستوى الجمهورية، من محافظة الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، قبل أن يقوم بافتتاح عدة مدارس يابنية في أكثر من منطقة، بخلاف مدرسة العربي للتعليم الفني المزدوج.
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