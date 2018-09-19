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سيـــاســة
السيسي: مستعد لإسناد 100 مستشفى لجمعيات المجتمع المدني
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:03 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه مستعد لإسناد 100 مستشفي تابع لوزارة الصحة لجميعات المجتمع المدني لإدارتها ودفع فارق التكلفة بدلاً من إنشاء مستشفيات يومية ما يكلفها أموالاً طائلة.
وأضاف في كلمته أثناء افتتاح المستشفى العسكرى بشبين الكوم: "سنعطي القطاع الخاص تكلفة التشغيل السنوية، يعني لو بتكلف 10 ملايين هنديهالهم لكن لو الفلوس زادت عن كده هم يدفعوها بجانب الإدارة، وده أقل تكلفة يكتير من بناء حاجة جديدة وإحنا هنمدهم بالكوادر البشرية".
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