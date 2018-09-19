السيسي: مستعد لإسناد 100 مستشفى لجمعيات المجتمع المدني

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أحمد صبرى



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه مستعد لإسناد 100 مستشفي تابع لوزارة الصحة لجميعات المجتمع المدني لإدارتها ودفع فارق التكلفة بدلاً من إنشاء مستشفيات يومية ما يكلفها أموالاً طائلة.



وأضاف في كلمته أثناء افتتاح المستشفى العسكرى بشبين الكوم: "سنعطي القطاع الخاص تكلفة التشغيل السنوية، يعني لو بتكلف 10 ملايين هنديهالهم لكن لو الفلوس زادت عن كده هم يدفعوها بجانب الإدارة، وده أقل تكلفة يكتير من بناء حاجة جديدة وإحنا هنمدهم بالكوادر البشرية".