أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تفقد 25 مليار جنيه في ساعتين

هبوط فى البورصة المصرية
هبوط فى البورصة المصرية
أخبار متعلقة
small-img
"CIB " يستحوذ على 82.6% من تداولات القطاع البنكي بالبورصة
small-img
انفراد| نص حكم جنايات القاهرة بقضية التلاعب في البورصة.. مفاجآت أخرى
small-img
قطاع الأعمال: طرح المرحلة الثانية من الشركات بالبورصة خلال 6 شهور
small-img
البورصة تبدأ العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس
small-img
البورصة تستهل تعاملات الأحد على تراجع جماعي
small-img
أسهم الخدمات المالية الأكثر تداولًا بالبورصة بـ123 مليون جنيه
small-img
مبيعات عربية تدفع البورصة للتراجع مستهل تعاملات الأربعاء
small-img
محمد فريد رئيس البورصة: 23 مليار جنيه تقييم 5 طروحات محتملة من القطاع الخاص فى عامين
هبوط فى البورصة المصرية

مصطفى طلعت:

فقد راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25 مليار جنيه من قميته، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط ضغط بيعي للمؤسسات المحلية.

وبحلول الساعة 12 ظهراً، وبمرور ساعتين على التداولات، تراجع رأس المال إلى 790.1 مليار جنيه، مقابل اغلاق جلسة أمس عند مستوى 814.9 مليار جنيه.

وشهدت البورصة تراجعا حادا في المؤشرات، إذ هبط مؤشر "egxx الرئيسي بنسبة 3.01% ليسجل مستوى 14212 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.97% ليصل غلى 699 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 1786 نقطة.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا