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بورصة وشركات
البورصة تفقد 25 مليار جنيه في ساعتين
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 12:41 م
هبوط فى البورصة المصرية
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هبوط فى البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
فقد راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25 مليار جنيه من قميته، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط ضغط بيعي للمؤسسات المحلية.
وبحلول الساعة 12 ظهراً، وبمرور ساعتين على التداولات، تراجع رأس المال إلى 790.1 مليار جنيه، مقابل اغلاق جلسة أمس عند مستوى 814.9 مليار جنيه.
وشهدت البورصة تراجعا حادا في المؤشرات، إذ هبط مؤشر "egxx الرئيسي بنسبة 3.01% ليسجل مستوى 14212 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.97% ليصل غلى 699 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 1786 نقطة.
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