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بورصة وشركات
باستثناء سهمين.. هبوط جماعي لأسهم البورصة المصرية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 12:10 م
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
مصطفى طلعت
انهالت عمليات البيع العنيفة على جميع الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، باستثناء سهمين فقط، وسط ضغوط بيعية من المؤسسات المحلية.
وكشفت شاشات التداول، تراجع الأوراق المالية المقيدة كافة باستثناء وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري التي ارتفعت 2.4% لتسجل 7.7 جنيه للوثيقة الواحدة، كما صعد سهم مصر للأسواق الحرة بشكل طفيف بلغ 0.47% ليسجل 6.3 جنيهاً.
وشهدت البورصة تراجعا حادا في المؤشرات، إذ هبط مؤشر "egxx الرئيسي بنسبة 3.01% ليسجل مستوى 14212 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.97% ليصل غلى 699 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 1786 نقطة.
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