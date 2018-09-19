EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الصحة: مستشفى العديسات ستكون مركزًا لعلاج قلب الأطفال
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:59 ص
هالة زايد
أخر الأخبار
هالة زايد
أحمد صبرى
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة أسندت إدارة مستشفى العديسات العام بمحافظة الأقصر لجمعية الأورمان لتكون مستشفى متخصصا في قلب الأطفال وجراحات قلب مفتوح بالصعيد بنظام الشراكة.
وأضافت في كلمة لها أمام الرئيس السيسي أن المستشفى تم إنشاؤه حديثا بتكلفة 280مليون جنيه و120 مليون للتجهيزات بطاقة 60 سريرا مؤكدة أن ذلك سيساعد فى الشراكة بين الحكومة والمجتمع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا