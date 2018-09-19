السيسي يوجه بتوفير كواشف فيروس سي بالصيدليات والمدارس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد صبرى



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الكواشف الطبية السريعة للكشف عن فيروس سى في المدارس والصيدليات للمساعدة في جعل مصر خالية من فيروس الكبد الوبائي سي، مؤكدا أن الحكومة اتفقت مع الشركة الموردة للكواشف على توريدها بأسعار أرخص لتوفيرها في تلك الأماكن بتكلفة تقارب 20 جنيها للكاشف الواحد.



وقال في كلمته خلال افتتاح المستشفى العسكرى بشبين الكوم إن مشكلة قوائم الانتظار كانت تتفاقم لعدم وجود اعتمادات مالية كافية وعندما توفرت تم البدء فيها قائلا: "إحنا ممكن نعوض المريض بروح الطبيب والممرض علشان ده بيساعد معاه".