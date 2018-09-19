هل سيلجأ البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

- شعاع: سيناريوهان إما الرفع لـ 200 نقطة أو التثبيت

أسماء السيد





تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا في 27 من الشهر الجاري، بهدف بحث أسعار الفائدة.

وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي لدي "شعاع" لتداول الأوراق المالية، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت شديد الحساسية، لا سيما في ظل استمرار تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى جانب التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، ما انعكس على تراجع إقبال المستثمرين نحو أدوات الخزانة المصرية.

ورسمت سيناريوهان لقرار المركزي خلال ذلك الاجتماع حول سعر "الفائدة"، أولاً الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير أو رفع الأسعار الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وتابعت: أن الاحتمال الأكبر يتمثل في بقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير وفقًا لعدة عوامل، أولها: حاجة مصر للسيطرة على تكلفة الدين، كما أن الوقت ليس مناسباً للإقدام على رفع أسعار الفائدة لأنه سيحمل تأثيرًا سلبيًا على البورصة، لا سيما وأن الحكومة تتطلع لتنفيذ برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.





واستكملت: إضافة إلى غياب الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الجنيه المصري نسبيًا.





وأوضحت لـ"المال"، أن الاحتمال الآخر يتمثل في إقدام المركزي على رفع اسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بهدف توفير مزيد من السيولة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية المصرية، وتأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام، وتعزيز سعر صرف الجنيه، والقدرة على الصمود أمام الأسواق الناشئة الأخرى التى تحظى بأسعار فائدة أعلى (مثل تركيا، والأرجنتين).





واستبعدت أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة على المدى المُنتظر على خلفية التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، وبناءً عليه فإن السيناريوهين المطروحين هما إما "الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير" أو "رفع سعر الفائدة".



