EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هل سيلجأ البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:57 م
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تقرير خبراء : حورس 2 وآخرون خالفوا أحكام المركزى بتجاوز نسب تملك أسهم البنك الوطنى
دليلك لفهم تعليمات البنك المركزى الخاصة بتقسيط السلع .. وتأثيرها على الأفراد
أبرز الشركات التى ستتأثر بضوابط البنك المركزى للبيع بالتقسيط
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين الى 26.5 مليار دولار خلال 2017-2018
البنك المركزي المصري
- شعاع: سيناريوهان إما الرفع لـ 200 نقطة أو التثبيت
أسماء السيد
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا في 27 من الشهر الجاري، بهدف بحث أسعار الفائدة.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي لدي "شعاع" لتداول الأوراق المالية، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت شديد الحساسية، لا سيما في ظل استمرار تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى جانب التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، ما انعكس على تراجع إقبال المستثمرين نحو أدوات الخزانة المصرية.
ورسمت سيناريوهان لقرار المركزي خلال ذلك الاجتماع حول سعر "الفائدة"، أولاً الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير أو رفع الأسعار الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وتابعت: أن الاحتمال الأكبر يتمثل في بقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير وفقًا لعدة عوامل، أولها: حاجة مصر للسيطرة على تكلفة الدين، كما أن الوقت ليس مناسباً للإقدام على رفع أسعار الفائدة لأنه سيحمل تأثيرًا سلبيًا على البورصة، لا سيما وأن الحكومة تتطلع لتنفيذ برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.
واستكملت: إضافة إلى غياب الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الجنيه المصري نسبيًا.
وأوضحت لـ"المال"، أن الاحتمال الآخر يتمثل في إقدام المركزي على رفع اسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بهدف توفير مزيد من السيولة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية المصرية، وتأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام، وتعزيز سعر صرف الجنيه، والقدرة على الصمود أمام الأسواق الناشئة الأخرى التى تحظى بأسعار فائدة أعلى (مثل تركيا، والأرجنتين).
واستبعدت أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة على المدى المُنتظر على خلفية التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، وبناءً عليه فإن السيناريوهين المطروحين هما إما "الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير" أو "رفع سعر الفائدة".
البنك المركزى المصرى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا