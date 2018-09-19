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سيــارات
17 % نموًا فى مبيعات نيسان خلال 7 أشهر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:35 م
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أسعار صنى
المال - خاص:
شهدت مبيعات نيسان نموًا، بنسبة 17% مسجلة 13 ألفا و970 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 11 ألفا و932 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وصعدت مبيعات طراز صنى بنسبة 29.6% مسجلة 7.4 ألف سيارة مقارنة بـ 5782 وحدة، كما ارتفعت مبيعات "سنترا" بنسبة 23.3% مسجلة 3.6 ألف مركبة مقارنة بـ 2.9 ألف.
وسجلت مبيعات نيسان قشقاي تراجعا بنسبة 12.3% لتصل الى 2771 سيارة مقابل 3162 وحدة، فيما تمكنت من بيع 71 سيارة من طراز "باترول" خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2018.
وأوضح محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن مبيعات العلامة اليابانية شهدت نموًا بالسوق؛ بفضل بزيادة الطلب على طرازين "صني" و"سنترا" بنسب تتراوح ما بين 20 و30% خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن الحصة السوقية لنيسان تشهد ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 3و4% سنويًا.
وتوقع حماد، أن تشهد المبيعات الاجمالية للسيارات بمختلف أنواعها نموًا بنسبة 15% لتسجل 170 ألف وحدة بنهاية العام، بالتزامن مع الطلب المتزايد على السيارات، والطرازات الجديدة التي سيتم طرحها من جانب الوكلاء فى معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك فورميلا"، المقرر عقده نهاية الشهر الحالى، بمشاركة 37 علامة تجارية.
أسعار السيارات
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