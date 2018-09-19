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بنـــوك
سعر الريال فى مصر الآن| 4.76 جنيه أعلى مستوى
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:25 ص
الريال السعودي
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الريال السعودي
أحمد الدسوقى
ننشر بوابة جريدة المال أسعار الريال الآن فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-9-2018 وهى كالآتى:
سعر الريال فى مصر الآن بالبنك المركزى
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن بالبنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال ببنك مصر
4.74 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع.
سعر الريال الآن ببنك القاهرة
4.74جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى بنك الأسكندرية
4.73جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib
4.74 جنيه للشراء
4.79جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى
4.73 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى بنك hsbc
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb
4.76جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى البنك الزراعى المصرى
4.74 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
4.75 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الريال
سعر الريال الآن بالبنك المركزى
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن ببنك بلوم
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال ببنك المصرى الخليجى "ايجى بنك"
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
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