ساب: 10 مليارات جنيه حجم السوق الرقمية فى مصر‎

قمة عرب نت الرقمية



محمود جمال



قدرت شركة ساب العالمية من خلال فرعها في مصر، حجم سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر بـ 10 مليارات جنيه بمعدل نمو سنوى مركب قدره 8.5% وفقا لتقرير فيتش سوليوشنز.



جاء ذلك خلال مؤتمر SAP now Egypt بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعملاء شركاء ساب الذين تبادلوا افضل الممارسات لعملية التحول الرقمى.



قالت هدى منصور العضو المنتدب لشركة ساب فى مصر إن القطاعات المختلفة فى مصر تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة التخول الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية من أجل خلق مستقبل شامل يركز على الإنسان.



من جانب آخر توقع صندوق النقد الدولى انضمام 3.5 مليون مصرى الى قوى العمل فى البلاد ختى 2023.



وخلال فعاليات المؤتمر أطلقت ساب برنامج المهنيين الشباب بالتعاون مع شركائها من تحالف الجامعات كجزء من خطتها الرامية لتشجيع المواهب الشابة.





