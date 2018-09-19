تجار: زيادة رسم الصادر على الأسمدة طوق نجاة للمزارعين

حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين



■ وزير التجارة رفعه بنحو 375 جنيهًا فى الطن الواحد

■ نقيب الفلاحين: حماية من الشركات والزيادات المتكررة



الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى



رحب مزارعون وموزعو أسمدة بقرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، رفع رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهًا، وقالوا إنه سيجبر الشركات المنتجة على توريد حصة وزارة الزراعة كاملة، وتلبية احتياجات الفلاحين، والقضاء على الزيادات المستمرة فى الأسعار.



وقالت الدكتورة أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار جاء بناء على عدم التزام الشركات المنتجة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة وتوجيهها للتصدير، ما سبب أزمة كبيرة للمزارعين بسبب نقص الأسمدة فى السوق.



وأضافت أن الشركات المنتجة لم تسلم لوزارة الزراعة سوى 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018، من إجمالى 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة، ما سبب عجزًا كبيرًا يقدر بنحو 722 ألف طن، وذلك وفقًا للبيانات التى أرسلتها «الزراعة»لوزارة الصناعة.



من جانبه، أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن القرار سيحمى المزارعين من الزيادات المتكررة فى أسعار الأسمدة دون مبرر وكذلك سيعمل على توفير المنتج فى السوق.



وأرجع عبدالرحمن اتخاذ ذلك القرار إلى زيادة شكاوى المزارعين لوزير الزراعة والحكومة من بطش شركات الأسمدة والتجار والذين يرفعون باستمرار السعر دون مبرر ويكون فى بعض الأحيان أعلى من المستورد.



وقال محمود أبوزيد، عضو جمعية موزعى وتجار الأسمدة لـ«المال»، إن رفع رسم الصادر من 125 جنيها لكل طن إلى 500 جنيه، سيكون طوق نجاة للمزارعين، لأنه سيخفض سعر الأسمدة الحرة لكى تكون مساوية لنظيرتها المصدرة للخارج، وبالتالى ستقوم المصانع بضخ %50 من إنتاجها فى مصر والباقى للتصدير.



وأوضح أبوزيد أن تأثير القرار سيكون إيجابيًا على أسعار الأسمدة الحرة فى السوق التى يصل فيها الطن إلى 5200 جنيه لليوريا و4800 جنيه للنترات، لأن سعر التصدير سيكون أعلى من المحلى بنحو 500 جنيه، وسيكون اللجوء للبيع محليا أكثر ربحية.



وتوقع أبوزيد أن تتراجع الأسمدة الحرة بنحو 200 جنيه فى السوق لتصل إلى 5000 جنيه لطن اليوريا، والنترات إلى 4800 جنيه.



وأشار إلى أن سعر تصدير الأسمدة حاليا 320 دولارا للطن (5720) جنيها محسوبا على أساس سعر الدولار 17.88 جنيه، وبالتالى سيكون سعرها بعد خصم ثمن الرسم 5200 جنيه وهو نفس سعر الأسمدة الحرة فى السوق وبالتالى فإن القرار ساوى بين الاثنين.



وأوضح أبوزيد أنه فيما يتعلق بالسماد المدعم فإن لها معاملة خاصة إذ تحصل بموجبه الشركات على سعر الغاز مدعما، على أن يتم ضخ المنتج لصالح وزارة الزراعة، وذلك القرار سيدفع الشركات لزيادة التوريد لصالح الجمعيات أو للسوق الداخلية.



من جانبه أكد ماهر أبوجبل، مدير الإدارة المركزية للتسويق فى إحدى شركات الأسمدة الخاصة، ورئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الزراعيين، أن قرار زيادة رسم الصادر سيكون فى مصلحة المزارعين، لأن يجعل السوق المحلية أكثر ربحية من التصدير أو مساوية لها.



وأوضح أبوجبل أن تطبيق القرار على شركات الأسمدة يعيد هيبة الدولة على القطاع بالكامل، ويبسط نفوذها على المصانع ويضبط السوق ويجعلها مساوية للسعر العالمى وسيكون التصدير أقل جدوى من السوق المحلية، نظرا لأنه يحتاج إلى مصروفات نقل ومخاطره أعلى من نظيره فى السوق المحلية.