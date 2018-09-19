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ثقافة وفنون
وفاة جميل راتب عن عمر 91 عاما
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:13 ص
جميل راتب 4
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أحمد صبرى
ﺗﻮﻓﻲ صباح اليوم الأربعاء ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﺭﺍﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ 91 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﺗﻘﺎﻡ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ.
وقال ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻞ ﺭﺍﺗﺐ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ": "ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻠﻪ.. ﺭﺣﻞ ﻋﻦ ﺩﻧﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻞ ﺭﺍﺗﺐ".
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