«الشباب» تدرس مشروعا للتأمين على 5 ملايين رياضى مصرى

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الشاذلى جمعة



تدرس وزارة الشباب والرياضة مشروعا للتأمين على جميع الرياضيين فى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.



وعقدت لقاء برئاسة الدكتور رزق عبد الفتاح، المستشار الطبى للوزير، والدكتور طارق عبد الجواد، مدير المكتب الفنى للشباب بالوزارة، مع الوسيط التأمينى حمدى عبد المولى، صاحب المبادرة.



وكشف «عبد المولى» عن أن المشروع يستهدف التأمين على جميع الرياضيين فى 4270 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بجانب الأندية والحكام بمختلف الأنشطة الرياضية عبر بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التأمين يتم بموجبه التأمين على كل رياضى بمبلغ 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم، فيما يتم صرف نسبة من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم حسب نسبة العجز بموجب تقرير طبى.



وأضاف أن التغطية تشمل العلاج الطبى بمبلغ 5000 جنيه و الأجهزة التعويضية بواقع 3000 جنيه، ومصروفات نقل الجثمان فى حالة الوفاة بمبلغ 3000 جنيه.



وأكد أن ذلك المشروع سوف يوفر موارد مالية للوزارة ومراكز الشباب والأندية إذ ستحصل على جزء من قيمة قسط الوثيقة، لافتا إلى أن الدراسة التى أعدها للتأمين على 5 ملايين رياضى فى مصر، سوف توفر إيرادات للوزارة 80 مليون جنيه سنويا ويمكن الاستفادة بها فى تطوير مراكز الشباب.



وأوضح أن آلية التأمين سوف تتم عبر تجميع قائمة بمن يرغب فى الاشتراك فى التأمين فى مراكز الشباب اختياريا وإرسالها إلى شركة التأمين، والتى سوف تقوم بدورها بإرسال وثائق التأمين بعد إصدارها خلال يومين من إرسال الكشوف الخاصة بالأسماء.



وأوضح أنه عقد لقاءً سابقا مع المهندس رمزى هندى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب لعرض تلك المبادرة، مشيرا إلى أن وزير الرياضة أشرف صبحى سوف يبت فى هذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكد أن قانون الرياضة ينص على التأمين على الرياضيين ضد مخاطر إصابات الملاعب، موضحا أن المشروع المقدم يتضمن تغطية الحوادث الشخصية ولا يشمل إصابات الملاعب بسبب التكلفة المرتفعة لعلاج إصابات اللاعبين، والتى قد تتطلب فى كثير من الأحيان السفر إلى الخارج للعلاج.