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اقتصاد وأسواق
وزيرة الصحة: 667 مليون جنيه تكلفة عمليات قوائم الانتظار حتى الآن
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:03 ص
هالة زايد - وزيرة الصحة
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هالة زايد - وزيرة الصحة
أحمد صبرى
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن عدد الحالات التي سجلت في موقع إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية بلغ 38 ألف حالة، مشيرة إلى أن تكلفة إجراء العمليات حتى الآن، وصل إلى 667 مليون جنيه تتحمل تكلفتهم عدد من الجهات منها نفقة الدولة والبنك المركزي.
وأضافت في كلمة لها أمام الرئيس السيسي، أن الوزارة ستطلق برنامجا جديدا لإنهاء قوائم حضانات والرعاية المركزة إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي في 9 محافظات حيث ستشمل طلاب المدارس بالدرجة الأولى.
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