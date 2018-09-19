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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المؤسسات المحلية تهبط بالبورصة 1.3% في التعاملات الصباحية

هبوط البورصة
هبوط البورصة
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هبوط البورصة

مصطفى طلعت

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغط بيعي للمؤسسات المحلية.

وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 1.3% ليسجل مستوى 14457 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.07% إلى 713 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 1.2% ليصل إلى 1817 نقطة.

وتباينت مؤشرات السوق خلال جلسة امس اذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.02% إلى 14653 نقطة، بينما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37% ليسجل مستوى 720 نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليصل إلى 1839 نقطة.

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