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بورصة وشركات
المؤسسات المحلية تهبط بالبورصة 1.3% في التعاملات الصباحية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:33 ص
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
مصطفى طلعت
هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغط بيعي للمؤسسات المحلية.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 1.3% ليسجل مستوى 14457 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.07% إلى 713 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 1.2% ليصل إلى 1817 نقطة.
وتباينت مؤشرات السوق خلال جلسة امس اذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.02% إلى 14653 نقطة، بينما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37% ليسجل مستوى 720 نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليصل إلى 1839 نقطة.
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