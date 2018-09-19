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بورصة وشركات
هانى فرحات: شهية المستثمرين مفتوحة لطروحات الأسهم
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:02 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
"بلتون": الناس ينظرون إلى مصر نظرة مختلفة عن بقية الأسواق الناشئة
خالد بدر الدين
أعلن محمد الأخضر العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار لدى شركة بلتون المالية:" نقوم بجولة ترويجية حاليا لبيع أسهم فى طروحات أولية وإن الطلب الذي نراه جيدا إلى حد ما.. فالناس ينظرون إلى مصر نظرة مختلفة عن بقية الأسواق الناشئة“.
وأكد الأخضر أن الطروحات الخاصة ستجمع ما يزيد على 10 مليارات جنيه، وهو رقم مماثل للحصيلة المتوقعة من بيع أسهم الشركات الحكومية، ولكن على مدى ثلاثة أشهر فقط وإن شركة بلتون تدير الطرح العام الأولي لشركتي ثروة كابيتال والجيزة للغزل والنسيج، وإصدار حقوق لشركة ثالثة.
وقال هانى فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال ”الشهية.. نعم. موجودة، حسبما أعتقد ولكن يتعلق التحدي الرئيسي بعملية الإعداد، كيف ينبغي تنظيم الصفقات وتسويقها لدى المستثمرين".
وذكرت وكالة رويترز أن الجكومة المصرية تقبل على فورة من الطروحات الجديدة للأسهم خلال الأشهر القليلة القادمة من شأنها أن تختبر مدى قدرة البلاد على الصمود أمام اضطرابات الأسواق الناشئة بعد أزمات العملة التي اجتاحت تركيا والأرجنتين الشهر الماضى.
وتأمل الحكومة بأن يساهم طرح أسهم إضافية في خمس شركات تسيطر عليها الدولة، يجري تداول أسهمها بالفعل في البورصة، في تقليص عجز ميزانيتها.
كما تسعى خمس شركات خاصة تخطط لإجراء طروحات عامة أولية لأسهمها بنهاية العام إلى تحفيز الاستثمارات ونمو القطاع الخاص، الذي أصابه الركود منذ انتفاضة 2011 في مصر.
وتخطط شركة خاصة سادسة لإصدار حقوق.
وتعمل مصر على بيع أسهم في 23 شركة على الأقل مملوكة للدولة على مدى السنوات القليلة القادمة ويقول خبراء اقتصاديون إن المشاركة الدولية ستساهم في تعزيز شهية المستثمرين المحليين، لكن تقلبات السوق العالمية ربما تثنيهم عن المشاركة.
وقال وائل زيادة رئيس شركة الاستثمار زيلا كابيتال ”من السيناريوهات الواقعية الجيدة الالتزام بالإطار الزمني والقدرة على بيع جميع الطروحات بتقييمات جذابة جدا“.
وأضاف زيادة، رئيس البحوث السابق لدى المجموعة المالية-هيرميس أكبر بنك استثمار في مصر ”أما السيناريوهات السيئة فمنها أنه إذا كانت هناك أزمة شديدة جدا في الأسواق الناشئة، فقد تضطر لسحب بعض تلك الطروحات“.
وقالت الحكومة يوم الاثنين إنها ستطرح أسهم خمس من تلك الشركات للبيع في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وستبدأ في أكتوبر تشرين الأول بطرح حصة قدرها 4.5% فى الشركة الشرقية ايسترن كومباني (الشرقية للدخان) المنتجة للسجائر، وحصة 20 % في الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
تأمل الحكومة بأن تساهم مبيعات الأسهم في تقليص عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل من 9.8 % فى السنة المالية السابقة.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات قدرها عشرة مليارات جنيه (560 مليون دولار) من مبيعات الأسهم في الفترة من الآن وحتى 30 يونيو 2019، نهاية السنة المالية الحالية وأنه سيكون سعيدا إذا تسنى تحقيق المزيد من الإيرادات ومن المتوقع إطلاق جولة أخرى من الطروحات العامة الأولية، لشركات خاصة وحكومية، فى الستة أشهر الأولى من العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، تأمل الشركات الخاصة فى الاستفادة من تحسن مناخ الاقتصاد الكلي بعد إجراء إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولى وزيادة إيرادات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعى.
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