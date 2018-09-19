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اقتصاد وأسواق
الصحة: البنك المركزي ضخ 980 مليون جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 10:50 ص
هالة زايد
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن البنك المركزي ضخ ٩٨٠ مليون جنيه دعما لمبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى، مؤكدًا أن تلك المنظومة لاقت دعمًا كبيرًا من جميع الجهات.
وأضافت في كلمة لها أمام الرئيس السيسي، أنه تم الانتهاء من ١٧ ألف عملية جراحية كان مقررًا لها الانتهاء خلال 6 أشهر، لكن بدعم وجهد الوزارة انتهت فى شهرين فقط.
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