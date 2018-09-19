علاء سبع

مصطفى طلعت



أعلنت شركة بي انفستمنتس للاستثمار، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة شركات جورمية "جورمية ايجيبت وجورمية فود سولوشن للأغذية" وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الاغذية في مصر.



وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة أنها ستقوم بالاستحواذ على 40% من إجمالي أسهم مجموعة جورمية بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس مال بحد أقصى 60 مليون جنيه، والتي ينتج عنها حصة بي انفستمنتس 53 % من إجمالي أسهم مجموعة جورمية وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة بمستندات الصفقة.

