EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بي انفستمنتس تستحوذ على 53% من مجموعة جورمية للأغذية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 12:51 م
علاء سبع
أخر الأخبار
علاء سبع
مصطفى طلعت
أعلنت شركة بي انفستمنتس للاستثمار، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة شركات جورمية "جورمية ايجيبت وجورمية فود سولوشن للأغذية" وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الاغذية في مصر.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة أنها ستقوم بالاستحواذ على 40% من إجمالي أسهم مجموعة جورمية بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس مال بحد أقصى 60 مليون جنيه، والتي ينتج عنها حصة بي انفستمنتس 53 % من إجمالي أسهم مجموعة جورمية وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة بمستندات الصفقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا