«سامكريت – مصر» تطلب زيادة قرض مستهدف من «الأهلى» إلى 3.2 مليار جنيه

البنك الأهلى المصرى



■ الحصول على السيولة وفق آلية القروض الدوارة بضمان مستخلصات البناء



محمد سالم



طلبت شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون) زيادة قرض تتفاوض عليه مع البنك الأهلى المصرى، إلى ما يقرب من 3.2 مليار جنيه، لمقابلة الزيادة فى حجم عقود المقاولات التى تتولى تنفيذها فى المجالات المختلفة.



وبدأت الشركة مفاوضات القرض مع البنك الأهلى، مطلع مارس الماضى، بقيمة 2.5 مليار جنيه، بضمان مستخلصات عن عقود المقاولات التى تتولى تنفيذها.



وقال مسئول فى الشركة فى وقت سابق لـ «المال»، إن التمويل سيكون أشبه بالقروض الدوارة التى تسمح بالسحب والإيداع طوال فترة العقد.



ومن المقرر أن يدعو البنك الأهلى مجموعة من المصارف المحلية إلى المشاركة فى تغطية شريحة من القرض بقيمة 2 مليار جنيه، عقب التوصل لاتفاق مع الشركة.



وتأسست «سامكريت» عام 1963 كشركة متخصصة فى الطرق والخرسانة الجاهزة ورفعت رأسمالها المصدر الشهر الماضى بنحو 80.7 مليون جنيه ليصل إلى 149.7 مليون، بينما يبلغ رأسمالها المرخص 600 مليون جنيه، وتتوزع ملكيتها بواقع 99.6% لشركة «سامكريت« للاستثمار الهندسى و %0.04 للشركة الوطنية للاستثمار «سونيد».



وتضم «سامكريت» مجالات متعددة، منها الاستثمار والتنمية العقارية، وتصنيع المنتجات الخرسانية وأنظمة البناء والمقاولات التى تشمل إدارة الطرق والمرافق والأعمال المدنية والإنشاءات، وتتولى تنمية 3 ملايين متر مربع فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.



وتسعى «سامكريت» القابضة إلى الانقسام إلى 4 كيانات : الأولى هى «سامكريت مهندسون ومقاولون»، والشركة القاسمة، و«سامكريت لأنظمة البناء»، و«سامكريت» للتنمية العقارية، وشركة «الداو هايتس» للمشروعات السياحية.



وتأهلت «سامكريت» ضمن تحالف مصرى إسبانى يضم «China Railway- Samcrete-SEMAF-SNC Lavalin Atkins-SEMAF- AOIE«، للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية لتنفيذ مشروع مونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر» و«6 أكتوبر - الجيزة»، حسب بيان رسمى صدر خلال الربع الأول من العام الحالى، عن اللجنة العليا المسئولة عن المشروع، والمشكلة من وزارتى الإسكان والنقل.