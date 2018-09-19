EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
سعر الدولار بمصر الآن.. أعلى سعر بكريدى أجريكول والاستثمار العربى
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 10:24 ص
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سعر الدولار فى مصر الآن | أعلى مستوى للشراء 17.88 جنيه
بلومبرج: الطموح الاقتصادي للسعودية يهدد العمالة المصرية وتحويلاتهم الدولارية
سعر الدولار فى مصر الآن | 17.88 جنيه للشراء و 17.98 جنيه للبيع كأعلى مستوى
الدولار وجني ثمار الإصلاح
تقرير - أحمد الدسوقى
ننشر بوابة جريدة المال أسعار الدولار الآن فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 19-9-2018، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.
سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى
17.84 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن ببنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك الأسكندرية
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك hsbc
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار
سعر الدولار الآن ببنك كريدى أجريكول
17.88 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك الاستثمار العربى
17.88 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك الاهلى الكويتى
17.87 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا