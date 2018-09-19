سعر الدولار بمصر الآن.. أعلى سعر بكريدى أجريكول والاستثمار العربى

الدولار وجني ثمار الإصلاح



تقرير - أحمد الدسوقى



ننشر بوابة جريدة المال أسعار الدولار الآن فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 19-9-2018، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.



سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى



17.84 جنيه للشراء



17.97 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع.



سعر الدولار الآن ببنك مصر



17.79 جنيه للشراء



17.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الأسكندرية



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى cib



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك hsbc



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار



سعر الدولار الآن ببنك كريدى أجريكول



17.88 جنيه للشراء



17.98 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك الاستثمار العربى



17.88 جنيه للشراء



17.98 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك الاهلى الكويتى



17.87 جنيه للشراء



17.97 جنيه للبيع