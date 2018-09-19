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بورصة وشركات
«الجبرا فينشرز» يُفاوض جهات دولية لزيادة رأسماله 10 ملايين دولار
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 10:12 ص
زياد مختار
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زياد مختار
أحمد على
يعتزم صندوق رأسمال المخاطر «الجبرا فينشرز»، زيادة رأسماله بواقع 10 ملايين دولار، ليبلغ 50 مليونا قبل نهاية العام الجاري.
وكشف زياد مختار، الشريك المؤسس فى «الجبرا فينشرز» - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن «الصندوق يتفاوض مع عدة جهات دولية جديدة للمساهمة فى زيادة رأس المال، من بينها مؤسسة التمويل الدولية «IFC» وبنك التعمير الأوروبى «EBRD» اللذان ساهما أيضا فى الإغلاق الأول للصندوق.
وأوضح أن الصندوق يعتزم استغلال زيادة رأس المال المحتملة فى تمويل مجموعة من الاستحواذات المستهدفة خلال الفترة الأولى من عمره و المفترض أن تنتهى عام 2020.
يُذكر أن صندوق «الجبرا فينشرز» قد استحوذ على حصص فى 6 شركات حتى الآن هى «فى الخدمة«، التى ضخ فيها 5 ملايين دولار بالتعاون مع صندوق «جلينت«، و1.5 مليون دولار لشركة «المانيوز«، و1.5 مليون دولار فى شركة «Eventtus»، و استحوذ على حصص فى «جود مارت« و منصة بيع الأزياء الإلكترونية «لارينا« وشركة« POS ROCKET» بقيمة 1.5 مليون دولار.
«الجبرا فينتشرز» صندوق رأس المال حديث التأسيس لرأس مال مخاطر، يديره 4 شركاء، هم كريم حسين، وطارق أسعد، وزياد مختار، ود.خالد إسماعيل، ويهدف إلى مساعدة الجيل الجديد من رواد الأعمال، عبر منحهم تمويلات لمشروعاتهم التى ستحقق معدلات نمو جيدة مستقبلًا، بعد إجراء دراسات حولها.
ويُخطط الصندوق للاستثمار فى 20 إلى 25 شركة تعمل بمجال التكنولوجيا فى مجالات مختلفة، مثل المالية، ومنصات الصناعة والتجارة الإلكترونية، وإنترنت المستهلكين، وتتراوح الاستثمارات فى الشركة الواحدة بين 500 ألف إلى 4 ملايين دولار.
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