«التنمية الصناعية» تشكو المجتمعات العمرانية للرقابة الإدارية

هيئة التنمية الصناعية 5



■ مصادر: لم نتمكن من توفير مساحات جديدة للمستثمرين منذ مايو الماضى

■ انفراجة مرتقبة مطلع أكتوبر.. واللجنة المشتركة تجتمع الأسبوع المقبل



أحمد اللاهونى



تقدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، بسبب تعنت الأخيرة فى توفير وتحديد الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، فضلا عن دخولها على عملها، وطرح أراض على الصناع، فى مخالفة صريحة للقانون، حسب الشكوى.



ووفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 العام الماضى، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، فإن إقامة أى منطقة صناعية حق أصيل لها فقط، وهى جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح، ولا يحق لأى جهة غيرها التعامل على أى أراض مخصصة للنشاط الصناعى فى كل المحافظات.



وقالت مصادر مسئولة فى «التنمية الصناعية» إن الهيئة لم تتمكن من طرح أراض جديدة على المستثمرين منذ شهر مايو الماضى، نتيجة عدم توفير «المجتمعات العمرانية» أراضى، تستطيع من خلالها تلبية طلبات الصناع فى المناطق المختلفة.



وقالت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن مسئولى «التنمية الصناعية» تواصلوا أكثر من مرة مع هيئة المجتمعات لمعرفة مخطط الأراضى المقرر طرحها للنشاط الصناعى، لكن الأخيرة لم تقدم العون، وامتنعت عن عرض المساحات المتاحة، وتخطت اختصاصها وطرحت أراضى صناعية.



ووقعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لإقامة منطقة صناعية فى مدينة العلمين الجديدة، وهو ما أثار خلافا مع وزارة التجارة والصناعة، بعدما اعتبره رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرازق، مخالفا للقانون، الذى نقل ولاية الأراضى الصناعية فى كل المحافظات إلى «التنمية الصناعية».



وطالبت المصادر، «المجتمعات العمرانية» بضرورة احترام قانون نقل ولاية جميع الأراضى الصناعية لـ «التنمية الصناعية»، مؤكدة سعى الهيئة إلى ضم جميع الأصول المطروحة سابقًا إليها، تنفيذًا للقانون الذى لم يفعل حتى الآن.



وتوقعت المصادر أن تشهد الأزمة انفراجة مطلع الشهر المقبل، خاصة بعد تدخل «الرقابة الإدارية»، مشيرة إلى أن بوادرها، تمثلت فى اقتراح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تجمع بين الهيئتين.



وأعلن رئيس الوزراء فى 10 سبتمبر الحالى عن مقترح تشكيل لجنة تضم فى عضويتها نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلاً عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب الأعمال، بهدف مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية.



وكشفت أن اللجنة المشتركة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه لا يمكن إغفال دور المجتمعات العمرانية فى تخطيط الأرض وتحديد المناطق الصناعية المرفقة، لذلك لابد من التنسيق بين الهيئتين، مع احترام القانون بأن «التنمية الصناعية» هى صاحبة الولاية والطرح.



وقالت المصادر إن «التنمية الصناعية» تحتاج إلى نحو 28.5 مليون متر مربع، لاستكمال خطتها فى طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نفذت منها حتى الآن 31.5 مليون متر.



«المال» تواصلت مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لنقل تفسيره للأزمة الحالية، لكن لم يتسن لها الحصول على توضيح حتى مثول الجريدة للطبع.