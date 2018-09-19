25 ألف جنيه أوفر برايس زوتي T600

أحمد شوقي:







قال مصدر مسئول برابطة تجار السيارات إن السيارة الصينية زوتي T600 تباع حاليًا في السوق بأعلى من أسعار الرسمية بنحو 25 ألف جنيه؛ بسبب ندرة المعروض.





وكان أوفر برايس السيارة (فارق السعر الرسمي والسعر الفعلي) يقدر بنحو 50 ألف جنيه منذ نحو شهرين.





ويفسر المصدر هذا التراجع في أوفر برايس السيارة بقيام الوكيل بطرح دفعات إضافية من السيارة الصينية؛ على نحو أسهم في تلبية جانب كبير من الطلب؛ لكن الكميات المطروحة لم تكف لتغطية كافة طلبات الشراء؛ ما تسبب في استمرار بيع السيارة بأعلى من الأسعار الرسمية لكن بمستويات أقل من السابقة.



