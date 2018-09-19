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سيــارات
25 ألف جنيه أوفر برايس زوتي T600
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:16 ص
السيارة BYD S5 المنتمى للعلامة الصينية
أخر الأخبار
السيارة BYD S5 المنتمى للعلامة الصينية
أحمد شوقي:
قال مصدر مسئول برابطة تجار السيارات إن السيارة الصينية زوتي T600 تباع حاليًا في السوق بأعلى من أسعار الرسمية بنحو 25 ألف جنيه؛ بسبب ندرة المعروض.
وكان أوفر برايس السيارة (فارق السعر الرسمي والسعر الفعلي) يقدر بنحو 50 ألف جنيه منذ نحو شهرين.
ويفسر المصدر هذا التراجع في أوفر برايس السيارة بقيام الوكيل بطرح دفعات إضافية من السيارة الصينية؛ على نحو أسهم في تلبية جانب كبير من الطلب؛ لكن الكميات المطروحة لم تكف لتغطية كافة طلبات الشراء؛ ما تسبب في استمرار بيع السيارة بأعلى من الأسعار الرسمية لكن بمستويات أقل من السابقة.
وطرحت زوتي T600 لأول مرة في السوق المحلية قبل نحو عام من خلال شركة IFG جروب بعد استحواذها على العلامة الصينية، وتدشين سياراتها على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017، ولاقت السيارة طلبًا مرتفعًا من قبل العملاء ما أدى لبيعها بأعلى من السعر الرسمي في حالة الرغبة في الاستلام الفوري.
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