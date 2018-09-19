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سيـــاســة
سلامة الجوهري يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:10 ص
حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية
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حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية
ياسمين فواز:
أعلن اللواء سلامة الجوهري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي لدور الانقعاد الرابع للبرلمان.
وأكد الجوهري في بيان له اليوم أن ترشحه يأتي لدعم الدولة في كل قرارتها الاستراتيجية والأمن القومي، وتعزيز دور القوات المسلحة والشرطة ودعمهم ماديا وتكنولوجيا وبأحدث المعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، من منطلق إدراكه للمرحلة الفاصلة التي تمر بها البلاد.
وأضاف الجوهري أنه في حال فوزه برئاسة اللجنة ستقوم أيضا بتفقد جميع المواقع الحدودية ودعمهم وتحسين الخدمات بها، وكذا الوحدات الهامة وتوفير كل سبل الراحة والدعم لأفراد القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح الجوهري أن اللجنة ستعمل بكل قوة مع كافة لجان البرلمان والجهات المعنية في كافة الملفات المشتركة، والمعنية بالأمن القومي للبلاد، إلى جانب الاهتمام بالتشريعات التي تعزز الأمن القومي المصري، وتساعد في القضاء على الإرهاب.
وكان الجوهري قد شغل منصب وكيل لجنة الدفاع دور الانعقاد الثالث.
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