معهد القلب: رفع عدد عمليات القسطرة يوميا إلى 70 عملية

أحمد صبرى:

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب إن 60 ٪ من العمليات الجراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار تتم فى معهد القلب وهو المكان الأكبر فى مصر الذى يستقبل حالات، مؤكدا أن المعهد رفع عدد عمليات قسطرة القلب العلاجية والتشخيصية إلى 70 عملية يوميا.