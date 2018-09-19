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اقتصاد وأسواق
معهد القلب: رفع عدد عمليات القسطرة يوميا إلى 70 عملية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:03 ص
معهد القلب بإمبابة
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أحمد صبرى:
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب إن 60 ٪ من العمليات الجراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار تتم فى معهد القلب وهو المكان الأكبر فى مصر الذى يستقبل حالات، مؤكدا أن المعهد رفع عدد عمليات قسطرة القلب العلاجية والتشخيصية إلى 70 عملية يوميا.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج على ميئوليتى على قناة صدى البلد أن المعهد بدأ عمليات القلب المفتوح للاطفال ناصحا المواطنين بضبط الضغط بشكل دائم مؤكدا أن امراض الضغط البوابة الرئيسية لأمراض القلب.
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