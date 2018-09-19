رشيد طه في عيون الموسيقيين

· يحيى الموجي: مزج موسيقى الروك بالموسيقى الشرقية وتخطى المحلية



· احمد حسين: كان مطربا له منطقة خاصة في الغناء وليس له شبيه



· احمد عادل: اغنياته استغلت عالميا وصنع لنفسه شهرة واسعة







أحمد حمدي:





رحل عن عالمنا منذ ايام المغني الجزائري رشيد طه بعد مشوار فني حافل بالنجاحات المحلية والعالمية ، وسبب خبر رحيله اثر ازمة قلبية عن عمر يناهز 59 عاما صدمة كبيرة لكل محبيه في انحاء الوطن العربي والعالم .





و قدم رشيد طه العديد من الاغنيات التي اصبحت علامات فارقة وهامة في تاريخ الموسيقى المغاربية في العصر الحديث ، بلونجحت في تخطي حدود المحلية ووصلت للعالمية ، وعلى رأسها : اغنيات " يارايح وين مسافر" واغنية " عبد القادر " والتي تغنت باكثر من لغة، كل تلك الاسباب جعلت رشيد طه جديرا بوصف المغني العالمي بموسيقاه واغنياته .....





الموسيقار يحى الموجي يرى ان طه لم يكن مطربا محليا فقط ، لأنه استطاع خلال مسيرته الفنية ان يقدم موسيقى شرقية ممزوجة بالموسيقى الغربية .





واضاف : ان موسيقى الروك التي قدمها طه مزجها بموسيقى شرقية حديثة، لذلك قدم موسيقاه في الجزائر ودول المغرب العربي وكذلك في فرنسا واستمتع بها الجمهور على مدى سنوات طويلة .





ولفت الموجي الى ان ماكان ينقص رشيد طه هو التواجد بشكل مكثف في مصر وتقديمه لاغنيات دويتو مع مطربين مصريين مثلما فعل زميله النجم العالمي الشاب خالد ،فكانت فرصة انتشاره بمصر بصورة اكبر من رشيد طه .





ونوه ايضا الى ماكان يميز موسيقى رشيد طه عن غيره من المطربين انه كان من اكثر المطربين الذين قدموا اغنيات الروك والراي بشكل جديد وروح عصرية اثارت اعجاب الملاييين من محبيه وحققت اغنياته شهرة عالمية في العديد من انحاء العالم .





واكد على ان رشيد طه لو كان قدم اغنيات باللهجة المصرية مثلما فعل بعض المطربين الجزائريين كان سيحظى بشهرة اكبر في الوطن العربي ، لافتا الى ان اغنيات " عبد القادر " و" يارايح " حققتا اكبر نسبة مبيعات في الموسيقى وقتها ولم تستطع اغنية منافستها .





وكشف الموجي ان طه كان يستعد لتقديم البوم جديد قبل وفاته بداية عام 2019 بعنوان " belive " لكن القدر لم يهمله ذلك .





ويرى الموسيقي احمد حسين ان رشيد طه كان مطربا له منطقته الخاصة به في الغناء خاصة موسيقى الروك ولم يكن له مطربا عربيا منافسا في هذا القالب الموسيقي .





واوضح انه حينما قدم اغنيته الشهيرة " عبد القادر " مع الشاب خالد والشاب فضيل كانا الاخيرين يغنيان بطريقة عادية انما رشيد طه كان يغني بلكنة مختلفة عنهم تسمى " لكنة روك " فلم يكن يشبه احدا في ادائه الغنائي او موسيقاه التي يقدمها للجمهور في انحاء العالم .





اما الموزع احمد عادل فيرى ان رشيد طه كان له انتشارا كبيرا في الوطن العربي باغنياته وموسيقاه ومؤثرا في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة وصنع باغنياته مبيعات قياسية لم يحققها مطربين كثيرين مثله .





واضاف ان اغنيته " يارايح " حققت شهرة عالمية وتم استغلالها في الاعلانات ايضا .





واشار ايضا الى ان رشيد طه قدم موسيقى الروك والراي بشكل مميز عن غيره من المطربين الجزائريين والمغربيين مما صنع لنفسه مكانة فنية كبيرة في الموسيقى الشرقية وكذلك الموسيقى العالمية .



