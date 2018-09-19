EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
حسين مصطفى: 180 ألف سيارة مبيعات مرتقبة خلال 2018
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 12:59 ص
اللواء حسين مصطفى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جراف| صني اﻷكثر مبيعًا في سوق السيارات خلال 7 أشهر
صراع بين العلامات الصينية على سوق السيارات المصرية
جراف| شيفروليه وهيونداي ونيسان ثلاثي صدارة سوق السيارات
جراف| 3.8% نموًا بمبيعات سوق السيارات بالصين في النصف الأول
اجتماع مرتقب لـ"مصنعي السيارات" لمناقشة تطورات السوق
اللواء حسين مصطفى
المال - خاص:
قدر اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات حجم المبيعات المرتقبة للسوق بنهاية 2018 بنحو 180 ألف وحدة؛ شاملة كافة أنواع المركبات بما في ذلك الملاكي والأتوبيسات والشاحنات.
وأوضح أن هذه التقديرات تأتي متوافقة مع نسبة نمو متوقعة خلال 2018 تصل لنحو 32% أو ما يعادل نحو 45 الف سيارة؛ حيث لم تتجاوز مبيعات السوق خلال العام الماضي 135.6 ألف سيارة.
واستطرد أن السيارات الملاكي ستستحوذ على الجانب الأكبر من هذه المبيعات؛ حيث تعتبر قاطرة السوق مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى ان مبيعات السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من 2018 قد بلغت 96.4 ألف سيارة مقابل 69.8 ألف خلال الفترة نفسها من 2017 بزيادة 26.6 ألف وحدة تعادل نحو 38%.
واستحوذت السيارات الملاكي على نحو 73% من المبيعات بما يقارب 70 ألف سيارة، فيما بلغت حصة الأتوبيسات 9% تعادل 8.6 ألف وحدة، وسجلت الشاحنات 17.9 ألف وحدة بما يعادل نحو 19% من مبيعات السوق.
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا