حسين مصطفى: 180 ألف سيارة مبيعات مرتقبة خلال 2018

المال - خاص:







قدر اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات حجم المبيعات المرتقبة للسوق بنهاية 2018 بنحو 180 ألف وحدة؛ شاملة كافة أنواع المركبات بما في ذلك الملاكي والأتوبيسات والشاحنات.





وأوضح أن هذه التقديرات تأتي متوافقة مع نسبة نمو متوقعة خلال 2018 تصل لنحو 32% أو ما يعادل نحو 45 الف سيارة؛ حيث لم تتجاوز مبيعات السوق خلال العام الماضي 135.6 ألف سيارة.





واستطرد أن السيارات الملاكي ستستحوذ على الجانب الأكبر من هذه المبيعات؛ حيث تعتبر قاطرة السوق مقارنة بالقطاعات الأخرى.





وتجدر الإشارة إلى ان مبيعات السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من 2018 قد بلغت 96.4 ألف سيارة مقابل 69.8 ألف خلال الفترة نفسها من 2017 بزيادة 26.6 ألف وحدة تعادل نحو 38%.



