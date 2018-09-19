جراف| تطور أسعار المينى فان خلال 9 أشهر

المال - خاص



ارتفعت سيارات الميني فان فئة "8 راكب"، بنسب تتراوح ما بين 7 و19% بمقدار 11 و26 ألفا بمختلف العلامات التجارية؛ وذلك باستثناء طرازات سوزوكي "VAN" التي تراجعت أسعارها بمقدار 6 آلاف جنيه خلال الشهور التسعة اﻷولي من العام الحالي.

وتراجعت أسعار سوزوكى "VAN" بمقدار 6 آلاف لتصل إلى 131 ألف جنيه بدلا من 137 ألف خلال يناير الماضي.

وصعدت أسعار شيفروليه "N300" بنسب تتراوح ما بين 7 و10%، لتبلغ الفئة اﻷولي سعر 171.2 ألفا مقابل 160.2، ووصلت أسعار الفئة اﻷعلي إلي 186.1 ألف مقارنة بـ 169.1 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات كاري "Q22" بنسبة 19.2% لتسجل 155 ألف مقابل 130، كما ارتفعت أسعار سيارات بايك "MZ40" بنسبة 19% لتصل إلي 161 ألف مقارنة بـ 135 سابقًا.



