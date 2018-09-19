أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

جراف| تطور أسعار المينى فان خلال 9 أشهر

مينى فان
مينى فان
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المال - خاص
 

ارتفعت سيارات الميني فان فئة "8 راكب"، بنسب تتراوح ما بين 7 و19% بمقدار 11 و26 ألفا بمختلف العلامات التجارية؛ وذلك باستثناء طرازات سوزوكي "VAN" التي تراجعت أسعارها بمقدار 6 آلاف جنيه خلال الشهور التسعة اﻷولي من العام الحالي.


وتراجعت أسعار سوزوكى "VAN" بمقدار 6 آلاف لتصل إلى 131 ألف جنيه بدلا من 137 ألف خلال يناير الماضي.


وصعدت أسعار شيفروليه "N300" بنسب تتراوح ما بين 7 و10%، لتبلغ الفئة اﻷولي سعر 171.2 ألفا مقابل 160.2، ووصلت أسعار الفئة اﻷعلي إلي 186.1 ألف مقارنة بـ 169.1 ألف سابقًا.


وقفزت أسعار سيارات كاري "Q22" بنسبة 19.2% لتسجل 155 ألف مقابل 130، كما ارتفعت أسعار سيارات بايك "MZ40" بنسبة 19% لتصل إلي 161 ألف مقارنة بـ 135 سابقًا.


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