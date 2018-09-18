بنك أوف امريكا

خالد بدر الدين



ارتفع الوزن النسبي للسيولة التى يحتفظ بها المستثمرون خلال سبتمبر الجارى إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا لتصل إلى أكثر من 5.1% بالمقارنة مع 5 % في أغسطس الماضى وانخفضت مخصصات الأسهم 11 نقطة مئوية ليصل صافي الوزن النسبي إلى 22% قرب مستوياته في يوليو من هذا العام لتسجل أقل مستوى منذ 18 شهرا.



وذكرت وكالة رويترز أن المسح الشهري لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أوضح أن المستثمرين قلصوا انكشافهم على الأسهم الشهر الجاري في ظل تنامي القلق من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن تفضيلهم القائم منذ فترة طويلة لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة استمر.



وأظهر مسح شهر سبتمبر الجارى تراجعا كبيرا لتوقعات المستثمرين إزاء النمو الاقتصادي، مما دفعهم لزيادة الحيازات النقدية.



وتوقع 24% ممن شملهم المسح هذ الشهر تباطؤ النمو العالمي في العام المقبل، ارتفاعا من 7% من الممسوحين في أغسطس الماضى ليسجل أسوأ توقعات منذ ديسمبر عام 2011.



ولا تزال الحرب التجارية أكبر تهديد يشير له المستثمرون. وكان شهر سبتمبر الشهر الرابع على التوالي الذي تحتل فيه المخاوف المرتبطة بها الصدارة، وإن كانت هيمنتها انحسرت كما زادت المخاوف من حدوث تباطؤ في الصين وكذلك المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.



وسجلت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة فيسبوك وأبل ونتفليكس وجوجل، وشركات بايدو وعلي بابا وتنسنت الصينية، أكبر حجم تداول للشهر الثامن على التوالي.