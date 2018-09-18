أسباب ظاهرة الأوفر برايس في بيع السيارات وكيفية مواجهتها

الرسوم الجمركية على السيارات

المال خاص



تشهد السوق من حين لآخر اشتعال ظاهرة الأوفر برايس؛ حيث يقوم الموزعون والتجار ببيع السيارات بأعلى من المستويات الرسمية المحددة من قبل الوكلاء رغبة في تحقيق أرباح عالية؛ الأمر الذي يُسهم فيه ندرة المعروض من الطرازات المختلفة، فضلًا عن غياب رقابة الوكلاء؛ الذين يستغلون الظاهرة لرفع الأسعار الرسمية.



فمن المسئول إذًا عن ظاهرة الأوفر برايس.. الوكيل؟ أم الموزع؟ أم التاجر؟



نفى اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، مسئولية الوكيل أو الموزع عن الأوفر برايس لصعوبة فرض الرقابة على السوق من جانب التجار أو الموزعين على حلقات البيع الأخيرة والمتمثلة في معارض السيارات.



ويضيف أن السبب الرئيس وراء ظاهرة الأوفر برايس هو ندرة الطرازات المعروضة في السوق بشكل أدى لارتفاع الفجوة بين المعروض والمطلوب من قبل العملاء؛ موضحًا أن الوكلاء قاموا على خلفية حالة الانكماش التي أصابت السوق خلال العام الماضي بخفض مستوة تعاقداتهم مع الشركات العالمية خوفًا من استمرار الركود خلال 2018، وهو ما تسبب في زيادة الفجوة واشتعال الأوفر برايس.



وأوضح أن ذلك ينطبق على السيارات الكاملة المستوردة وكذلك على المكونات المستوردة لصالح خطوط التجميع المحلية؛ متوقعًا اختفاء الظاهرة خلال المقبلة مع إقدام الشركات على التوسع في الاستيراد وزيادة الطاقة التشغيلية لخطوط التجميع.



واعتبر الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة الكموني للسيارات، أن الوكيل هو المسئول عن الأوفر برايس نظرًا لقيامه بخفض حجم السيارات الموردة إلى السوق سواء لشبكة الموزعين أو التجار؛ مشيرًا إلى أنه في حالة عرض الكميات المطلوبة من جانب الوكلاء فإن الظاهرة ستختفي بشكل كامل.



وأوضح أن الشركات في وقت سابق كانت تضطر لخفض الأسعار من خلال العروض التي تقدمها في تأمين على السيارة أو هدايا عينية؛ وذلك سعيًا لعدم تراكم المخزون موضحًا أن بعض الوكلاء يستغلون الأوفر برايس لزيادة الأسعار.



وأرجع مصدر مسئول برابطة تجار السيارات ظاهرة الأوفر برايس إلى تقاعس الوكلاء عن مساءلة الموزعين؛ لأنه في حالة إصدار تعليمات واضحة بعدم جواز البيع بأعلى من السعر الرسمي مع عقاب الموزعين المخالفين؛ فستختفي الظاهرة بشكل كامل.



واستطرد أن الوكيل لا يسائل الموعين عن الأوفر برايس لأن الأخير يعتبر هذه المبالغ جزءًا من حقوقه على اعتبار أنه قد دفع الأموال المستحقة عليه قبل وصول البضاعة إلى السوق بنحو شهرين أو أكثر ومن ثم فهو يحاول من خلال الأوفر برايس تعويض الخسائر الناتجة عن توقف تدوير هذا المبلغ.



وأوضح أن شبكات التوزيع أصبحت تتحمل تكاليف الاستيراد بدلًا عن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية حيث يقومون بحجز السيارات قبل وصولها إلى السوق بنحو شهرين كاملين؛ مضيفًا أن بعض الوكلاء يشترطون على الموزعين دفع القيمة كاملة.



ونفى إصدار الوكلاء تعليمات معلنة لشبكة الموزعين بضرورة البيع بالسعر الرسمي؛ باستثناء عدد محدود منهم ولم يطبقوا تهديداتهم بحق المخالفين؛ مشيرًا إلى أن ظاهرة الأوفر برايس تطال سيارات كافة العلامات التجارية؛ سواء بي إم دابليو أو نيسان التي يتراوح الأوفر برايس على سياراتها بين 20 و30 الف جنيه بالإضافة إلى بي واي دي أو ميتسوبيشي.



ولفت إلى أن الوكيل غير مستفيد من الأوفر برايس لأنه لا يحصل على نسب من المبالغ الإضافية التي تتجاوز السعر الرسمي للسيارة، موضحًا أن من يتورط في الأزمة هو تاجر التجزئة الذي يشتري السيارات بفواتير غير متضمنة للأوفر برايس بما قد يعرضه لشكاوى العملاء عند البيع بفواتير تقل قيمتها عن المبالغ الحقيقية المدفوعة ومن ثم فتح شبهات حول تهمة التهرب الضريبي.



واستطرد أنه في حالة عدم موافقة التاجر على الشراء بدون الأوفر برايس؛ فسيتم حرمانه من حصته الشهرية من الموزع؛ الأمر الذي يتطلب تدخل الوكلاء للحد من جشع الموزعين الذين يحصلون على نحو 3% من سعر الوكيل كهامش ربح لهم؛ بخلاف الحوافز التي يحصل عليها نهاية العام بعد الوصول لمستوى معين من المبيعات.



وأرجع طرح السيارات من خلال الموزعين والتجار دون توافرها لدى معارض الوكلاء يعود إلى الرغبة في بيعها بالأوفر برايس.