خسائر 5 بورصات عربية بسبب الحرب التجارية ومكاسب للسعودية بفضل البترول

خسائر أسعار البترول

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب متواضعة بعد إعلان واشنطن عن فرض رسوم جديدة على واردات صينية في تصعيد لتوترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم



كما صعدت مؤشرات 3 بورصات منها السعودية بفضل صعود أسعار البترول قرب 80 دولار للبرميل والشراكة بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وكلاريانت السويسرية.



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسي للبورصة زاد بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.02 % ليستقر عند حوالى 14654 نقطة بعد أن خسر حوالى 4 % هذا الأسبوع لينزل لأدنى مستوياته منذ بداية العام بسبب تداعيات احتجاز نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة.



وتلقت الأسهم السعودية دعما من ارتفاع أسعار النفط، بفعل علامات على أن منظمة أوبك ليست مستعدة لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات إيران



بينما ألمحت السعودية إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لدفع الأسعار للانخفاض مما ساعد على ارتفاع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليزداد إلى حوالى 7643 نقطة.



وزاد سعر سهم شركة سابك 1.5 % بعد أن قالت أنها اتفقت مع شركة كلاريانت على دمج أنشطتهما للمواد العالية الأداء. واشترت سابك، رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، حصة قدرها 24.9 % في كلاريانت في وقت سابق هذا العام.



وقفز سهم مجموعة الطيار للسفر بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % في أوائل التعاملات، بدعم من بوادر على المضي قدما في مشروع البحر الأحمر السياحي بالمملكة، لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 7.4 % وارتفع أيضا سعر سهم بنك ساب 3.2 % وسعر سهم البنك العربي الوطني 2.7 % .



وتقدم مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.08 % ليرتفع إلى حوالى 1340 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5 % ليسجل حوالى 4496 نقطة.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 2743 نقطة بسبب هبوط سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 % وسعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 4.2 % .



وأغلق مؤشر سوق مال أبوظبي العام منخفضا بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % مه انخفاض أسعار أسهم بنك أبوظبي الإسلامي بأكثر من 3.3 % .



وخسر مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.1 % ليسجل حوالى 5339 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل لم تتجاوز 0.09 % ليستقر عند حوالى 9824 نقطة.