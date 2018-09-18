EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
فيديوهات المال
فيديو| باي موب تخطط للتوسع في السوق الأردنية بداية 2019
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 09:09 م
مؤتمر اليورومنى
أخر الأخبار
مؤتمر اليورومنى
محمود جمال وسمية كمال:
تستهدف "باي موب للحلول المالية التوسع فى السوق الأردنية بداية العام المقبل، بحسب إسلام شوقى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة.
وقال شوقى فى حوار مصور مع "المال" على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر يورومنى 2018: إن شركته تعمل على تزويد المؤسسات البنكية والحكومية بالحلول التقنية الخاصة بإدارة البنى التحتية للمحافظ الذكية، والتى تتضمن كلا من عمليات تحويل الأموال والدفع الإلكترونى، ودفع الفواتير، وشحن المحافظ.
وأوضح أن "باى موب" أنشئت فى عام 2014، وبدأت إجراء أول معاملة مالية إلكترونية فى 2015، وأول محفظة فى 2016، وتبحث عن تمويلات جديدة تتراوح قيمتها بين 2 إلى 3 ملايين دولار.
وأضاف شوقى أن الشركة لا تتعامل مع الأموال بشكل مباشر، ومن أبرز عملائها "البنك العربى الأفريقى"، "بنك القاهرة" و"التجارى الدولى CIB"، و"فوافون مصر فى خدمة فون كاش"، بالإضافة إلى 600 تاجر إلكترونى عبر شبكة الإلكترونى.
وتًتيح المنصة للتاجر امكانية شراء الخدمات التى يحتاجها من بمقابل مادى، كما مقابل نسبة عمولة تصل إلى 2.75% من كل عملية دفع.
وقدر إجمالى عدد العملاء المسجلين على منصة الشركة بأكثر من 7 ملايين جنيه ، وتنفذ عمليات بـمليار جنيه شهريا ، مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى المركزى المصرى تتيح فرصة جيدة للشركات الناشئة ومرونة فى التعامل مع المؤسسات المالية ، كما يجرى المركزى اختبارات فى تأمين المعاملات المالية كل 3 شهور.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا