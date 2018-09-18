فيديو| باي موب تخطط للتوسع في السوق الأردنية بداية 2019

مؤتمر اليورومنى

محمود جمال وسمية كمال:



تستهدف "باي موب للحلول المالية التوسع فى السوق الأردنية بداية العام المقبل، بحسب إسلام شوقى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة.



وقال شوقى فى حوار مصور مع "المال" على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر يورومنى 2018: إن شركته تعمل على تزويد المؤسسات البنكية والحكومية بالحلول التقنية الخاصة بإدارة البنى التحتية للمحافظ الذكية، والتى تتضمن كلا من عمليات تحويل الأموال والدفع الإلكترونى، ودفع الفواتير، وشحن المحافظ.



وأوضح أن "باى موب" أنشئت فى عام 2014، وبدأت إجراء أول معاملة مالية إلكترونية فى 2015، وأول محفظة فى 2016، وتبحث عن تمويلات جديدة تتراوح قيمتها بين 2 إلى 3 ملايين دولار.



وأضاف شوقى أن الشركة لا تتعامل مع الأموال بشكل مباشر، ومن أبرز عملائها "البنك العربى الأفريقى"، "بنك القاهرة" و"التجارى الدولى CIB"، و"فوافون مصر فى خدمة فون كاش"، بالإضافة إلى 600 تاجر إلكترونى عبر شبكة الإلكترونى.



وتًتيح المنصة للتاجر امكانية شراء الخدمات التى يحتاجها من بمقابل مادى، كما مقابل نسبة عمولة تصل إلى 2.75% من كل عملية دفع.



وقدر إجمالى عدد العملاء المسجلين على منصة الشركة بأكثر من 7 ملايين جنيه ، وتنفذ عمليات بـمليار جنيه شهريا ، مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى المركزى المصرى تتيح فرصة جيدة للشركات الناشئة ومرونة فى التعامل مع المؤسسات المالية ، كما يجرى المركزى اختبارات فى تأمين المعاملات المالية كل 3 شهور.





