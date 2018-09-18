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سيـــاســة
المشدد حتى 10 سنوات للمتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 08:21 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبدالعزيز
قضت محكمة الجنايات، بحبس استشاري أمراض كلى و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية من 3 لـ10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.
وقررت المحكمة الحكم على المتهم عزت. أ و"شريف. د"، و"إبراهيم. س" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت بحبس "أكرم. ح" و"سحر. ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن لمدة 10 سنوات لباقي المتهمين كشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة جنوب الجيزة قيام سماسرة باستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلى – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع.
ويتوجهون بهم بعد الاتفاق مع مركز طبي بشارع أحمد بدوي بأبو النمرس، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من أي أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة.
عثر داخل المركز على مبلغ 76 ألف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها، وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.
وتبين من خلال التحري أن المتهمين اتخذوا مستوصفا خاصا بمنطقة أبوالنمرس في الجيزة لإجراء عملياتهم الجراحية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية.
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