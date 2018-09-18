قبل التصفية.. التفاصيل الكاملة لبلاغات طالت الإدارة السابقة للقومية للأسمنت

عصام عميرة

قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدة بلاغات للنائب العام بشأن المخالفات المنسوبة حول الشركة القومية للأسمنت في إدارة سابقة.







وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن كل تلك البلاغات لاتزال أمام النيابة العام



ولفت إلى تكليف مجلس إدارة القومية للأسمنت بتقديم ملف تطوير الشركة إلى النيابة العامة والمتعلق بإهدار أموال الشركة وكافة المخالفات المثارة الأخرى.



وأضاف "مصطفى"، أن من ضمن البلاغات تعين 600 عامل فى 2011 دون الحاجة إليهم.



وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم تسليم صورة من تلك المخالفات والبلاغات إلى مجلس النواب منذ 6 اشهر, ولايوجد لدينا شئ نتستر عليه.





وحصلت "المال"على صورة من هذه البلاغات تتمثل ابرزها :





· بلاغ مقدم من الشركة القابضة للنائب العام بشان إهدار المال العام بسبب عدم إبلاغ الشركة الموردة للغاز بالكميات المستخدمة فى صناعة الجبس والطوب حيث يسعر بتكلفة أقل من السعر المحتسب لإنتاج الأسمنت.

ويحمل رقم 4823 عرائض النائب العام وأرسل فى مايو الماضي إلى نيابة حلوان برقم 807.

· بلاغ متعلق بالمخالفات المتعلقة بعقد التطوير الخاص بشركة ارسكو وشركة التشغيل والصيانة nls" " الدنماركية, ويحمل رقم 197 لسنة 2018 عرائض محامى عام حلوان ومايو والتبين, بتاريخ 21/7/2018.



· المخالفات المالية لطبيب الشركة واخرين, ويحمل رقم 1084 لسنة 2018 بلاغ المحامى العام لنيابة الاموال العامةوتم احالة البلاغ للمحامى العام لنيابات حلوان ومايو والتبين برقم 900 فى يوليو الماضي.



· المخالفات المالية بشان صرف الحوافز الشهرية بالمخالفة للوائح الداخلية للشركة, ويحمل رقم 2736 عرائض النائب العام بتاريخ 4/3/2018.



· المخالفة المتعلقة بتنازل مجلس الادارة السابق عن النادى الاجتماعى للعاملين بالشركة بحلوان, دون الرجوع للجمعية العمومية للشركة, وتحمل رقم 2846عرائض النائب العام, وتم إحالته فى مارس الماضي.



· التنازل عن فيلا بشارع مصطفى المرغنى فى حلوان والتى تستأجرها الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1964, وتسليمها للمالك وذلك بالمخالفة لقرار وزير قطاع الاعمال رقم 282 لسنة 1997.

ولا تزال النيابات المختصة تحقق فى تلك البلاغات، ولم يتم إصدار أى أحكام قضائية بشأنها.

وقال وليد الرشيدي ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للقومية للأسمنت في تصريح سابق لـ"المال"، إن مديونية الشركة تبلغ 4.5 مليار جنيه، ويعد تحويلها إلى مبدأ الربحية من الأمور شبه المستحيلة ضاربًا المثل: "حال إذا حققت الشركة أرباحًا بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا، نحتاج إلى 45 عامًا لسداد المديونيات .







