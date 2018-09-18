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بنـــوك
بنك EBRD: سنرفع استثماراتنا في 6 دول عربية إلى 2.5 مليار يورو
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 08:17 م
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
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وزير الاستثمار يبحث التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
خالد بدر الدين
أعلنت اليوم الثلاثاء جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD إن البنك يستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية إلى 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في نهاية العام الجارى من 2.2 مليار في العام الماضى .
وقالت جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك ”في العام الماضي استثمرنا مستوى قياسيا بلغ 2.2 مليار يورو في المغرب وتونس ومصر والأردن.“
وأضافت ”الآن تم ضم لبنان وفلسطين إلى مناطق عملنا العام الماضي“ دون أن تذكر تفاصيل.
وذكرت وكالة رويترز إن حكومات أوروبية أنشأت البنك في 1991 لدعم الدول الشيوعية سابقا في شرق أوروبا لكنه تفويضه اتسع في السنوات القليلة الماضية ليشمل الاستثمار في الأردن وتونس والمغرب ومصر.
ويستثمر البنك الأوروبي للإنشاء في البنية التحتية العامة ولمساعدة القطاع الخاص ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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