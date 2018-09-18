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سيـــاســة
مقترح برلماني لخفض نسبة البطالة عبر تدريب مجاني.. تعرف عليه
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:56 م
البطالة فى مصر
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ياسمين فواز
اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب
التابع للشركة القابضة للتشيد بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا
وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من الضرائب، خاصة أن هذا التدريب والشهادة التي يحصل عليها المتدرب بمصروفات لا تتعدى 400 جينه يتحملها المقاول المقيد باتحاد مقاولي التشيد والبناء أو العامليين بقطاع المطوريين العقاريين.
ويشارك النائب خالد عبد العزيز في الزيارة الميدانية الثالثة للجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى مدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير الأعمال، لافتا إلي أن اللجنة تفقدت مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشييد، ومتابعة سير الأعمال في مدينة العلمين الجديدة، ومحطات المياة والصرف والبنية التحتية، والمناطق العمرانية بمختلف فئاتها من إسكان اجتماعي، ومتميز وسكن مصر، ودار مصر، والأبراج الفندقية الإدارية السكانية.
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