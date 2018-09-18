مفاجأة.. الضريبة العقارية لها تأثير إيجابي علي العقارات

أحمد عاشور

كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا.

وشهدت الفترة الماضية انتقادات حادة لفرض الضريبة العقارية من كافة القطاعات الاقتصادية، وأعلنت وزارة المالية أمس أنها تسعى لتعديل قانون الضريبة العقارية أو إصدار قانون الجديد.

وتخوفت الدراسة من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة، مشيرة إلى أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسب بلغت 225%، و952% على التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتى 2016-2017، موضحة أن الاعتماد على القطاع العقاري في نمو النشاط الاقتصادي في مصر أمر يدعو للقلق إذا ما حدثت أزمة في هذا القطاع؛ لأنه يؤثر بالسلب على كل الأنشطة المتعلقة به.