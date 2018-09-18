SMG تطرح 911 GT2 RS للمرة الأولى محليًّا بأوتوماك فورميلا

SMG تطرح الجيل الجديد من 911 GT3 يوليو المقبل

شريف عيسى



تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى.



وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷولى خلال فاعليات مهرجان جود وود للسرعة، والذى انطلقت فاعلياته، خلال يوليو من العام الماضى، ببريطانيا.





وتتسم 911 GT2 RS بكونها من أوى طرازات العلامة اﻷلمانية الفارهة والمزودة بمحركة سعة 3.6 لتر، يولد قوة 700 حصان، والذى مكنها من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم فى الساعة فى غضون 2.8 ثانية، وصولاً للسرعة القصوى والتى تبلغ 340 كم /الساعة، كما يبلغ عزم دورانها 750 نيوتن/متر.



وعلمت "المال" من مصادرها أن SMG خلال المعرض ستعلن رسميًّا عن طرح الجيل الثالث الجديد كليًا من بورش كايين، علاوة عن افتتاح مركز بورش الجديد بمنطقة أبو رواش.



كان رئيس مجلس إدارة الهندسية للسيارات إبراهيم غطاس قد كشف فى تصريحات سابقة لـ"المال" عن سعى الشركة لافتتاح مركز متكامل لبورش بمنطقة أبورواش باستثمارات تصل إلى ٤٠ مليون جنيه.



ويضم المركز الجديد صالة لعرض طرازات العلامة الرياضية بورش، ومركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، ومنفذ لبيع قطع الغيار.



وقالت المصادر إن مشاركة بورش بأوتوماك فورميلا تأتى بعد غياب دام لأكثر من 6 سنوات، مؤكدا أن توافر موديلات جديدة سمح بتواجد بورش فى الدورة الحالية من المعرض.



وتوقعت المصادر أن يسهم طرح كاين الجديدة كليًا فى رفع مبيعات بورش فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى 50% بنهاية العام الجارى.