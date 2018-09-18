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استثمار
دراسة تحذر من تعرض مصر لأزمة عقارية وظهور مدن الأشباح
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:50 م
عقارات 11
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- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية"
- محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة
أحمد عاشور
حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، من دخول القطاع العقاري بمصر في أزمة مشابهة لما حدث في الصين، اعتبارًا من عام 2008 عندما تصورت الحكومة الصينية، أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلى وخلق الوظائف لإعادة إحياء سوق الإسكان الحضري، وضخت الدولة 4 تريليونات يوان بعد الأزمة، مما زاد من المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة، ونتيجة ضعف جاذبية الصادرات توجه المستثمرون بعيدا عن الصناعة، نظرًا لزيادة الطلب اعتقد العاملين في الاقتصاد أن كل ما يبنى بالقطاع العقاري سيتم بيعه.
ونتيجة لهذه التوجهات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطت معدل الزيادة في الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية، ما خلق ما يسمى بـ"مدن الأشباح"، ولا تزيد نسبة الإشغال في أكبر مركز تجاري بالعالم وهو New South China Mall عن 2% فقط، وتحتاج مدينة "تيانجن" الصينية إلى 25 عامًا من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة فيها.
وناقشت الندوة، وضع السوق العقاري، وهل هناك ما يدعو إلى القلق بهذا القطاع، بحضور مجموعة كبيرة من المعنيين سواء مطورين عقاريين أو القطاع البنكي، والحكومي.
وعرض المركز دراسة حذرت من حدوث مشكلة في السوق العقارية نتيجة تغير الزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات، وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوي، وتقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، إضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقاري عن قدرة المشتري على السداد.
وأوضحت الدراسة مفهوم الفقاعة أنه ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين مما يؤدي إلى انكماش حاد وصولاً لمرحلة السقوط أو الانهيار، ما يؤثر سلبًا على القطاع والاقتصاد ككل، ولكن ما يحمى مصر حتى الآن من الانفجار الذي شهدته تجارب دولية، مثل أمريكا واليابان وأسبانيا، أن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس على الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية، ولكن الأزمة التي حدثت في الصين كانت في وضع شبيه بالسوق المصري، وهو ما حذرت الدراسة من تكراره.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، خلال الندوة، إن مظاهر الأزمة تتمثل في محاولات المطورين العقاريين تسهيل إجراءات البيع بشكل مبالغ فيه، وهناك حرص واضح من البنوك على التعامل مع إقراض القطاع العقاري، واتجهت الشركات لتقليل حجم ومساحات الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع.
وانتقدت الدراسة دخول الحكومة كلاعب رئيسي في القطاع، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع وحدات جاهزة، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في المدن الجديدة سابقة غير مشجعة حيث مازالت نسب الإشغال في هذه المدن أقل من المستهدف.
وأوضحت الدراسة أن هناك 25% من العقارات المبنية في مصر شاغرة، وأرجعت بداية مشكلة القطاع العقاري في مصر إلى عام 2004 عندما أدى مزاد طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، وتضخمت أسعار الأراضي التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بمزاد عام 2007 بنحو 130%.
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