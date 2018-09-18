أحكام بالسجن بين 10 و3 سنوات في قضية الاتجار بالأعضاء بأبوالنمرس

قضية فرض الحراسة

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بالسجن المشدد 10 سنوات لأربعة متهمين، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وكذلك معاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ”الاتجار بالأعضاء البشرية” في أبو النمرس.



عقدت المحكمة جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار و محمد أحمد الجندي.



وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور؛ بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه محمد كمال، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة “سعودية الجنسية” بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشات المرخص لها.



