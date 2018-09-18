ترامب يهدد بانتقام اقتصادي كبير وسريع ضد الصين

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توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بانتقام اقتصادي كبير وسريع إذا استهدفت المزارعين ورعاة المشاية والعاملين في المجال الصناعي في الولايات المتحدة.



وبحسب، سبوتنيك، قال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لطالما استغلت الصين الولايات المتحدة في مجال التجارة، وهي تعرف أنني الوحيد القادر على إيقاف هذا الاستغلال"،



وأضاف:"سيكون هناك انتقام اقتصادي واسع وسريع ضد الصين حال استهداف مزارعينا ورعاة الماشية والعاملين في المجال الصناعي".



وتابع ترامب، في تغريده أخرى، "أقرت الصين بوضوح محاولتها التأثير على الانتخابات الأمريكية وتغييرها، بالهجوم على المزارعين ورعاة الماشية والعاملين بالمجال الصناعي بسبب ولائهم لي.



لكن ما لا تعرفه الصين أن هؤلاء الناس وطنيون ويفهمون ذلك".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية على البضائع والمنتجات الصينية بنسبة تصل لـ10 في المئة وبقيمة تصل لـ200 مليار دولار أمريكي، في وقت سابق من هذا اليوم.



وسترتفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بدء من 1 يناير لتصل لنسبة 25 في المئة.



كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي تطبيق مرحلة ثالثة من الرسوم الجمركية على البضائع التي تبلغ قيمتها حوالي 267 مليار دولار، في حال اتخاذ بكين اجراءات انتقامية.