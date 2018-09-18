محمود محسن



عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مع رئيس مجلس ترويج التجارة بالهند "اشوك سيتى"، وذلك لبحث فرص التعاون فى قطاعات الأغذية والمشروبات بحضور المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية.



وأكد اشوك سيتى، المدير التنفيذى لمجلس ترويج التجارة بالهند، عمق العلاقات بين مصر والهند على كافة الأصعدة اقتصاديا وتجاريا، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص المصري فى مجال الأغذية والمشروبات.



وأضاف سيتى أن الهند شريك تجاري هام لمصر إذا تقدر حجم الواردات الهندية للسوق المصرية بنحو 390.4 مليون دولار بنسبة 3.4% من إجمالي الواردات المصرية والتى تقدر بنحو 11.4 مليار دولار سنويا، معربا عن أمله فى زيادة التجارة مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن معرض دستنيش فود سيمثل خطوة مهمة للوصول لهذا الهدف.



ودعا المدير التنفيذى لمجلس ترويج التجارة بالهند، اعضاء جمعية رجال الأعمال للاشتراك فى الدورة الثانية لمعرض الهند الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات Indus Food والذى يقام خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2019 بالعاصمة نيوديلهي بمشاركة 600 عارض ومستورد من مختلف الدول، لافتا إلى أن المعرض يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الاغذية والمشروبات وشهد مشاركة 450 عارض ومستورد بالدورة الأولى من 43 دولة.



وأشار إلى أن الدورة الثانيه للمعرض تستهدف مضاعفة المشاركة المصرية فى المعرض من 7 مشاركين إلى 10 مشارك من خلال اعضاء جمعية رجال الأعمال، موضحا أن الدورة الأولى للمعرض حققت 650 مليون دولار عقود تجارية العام الماضى، ويستهدف عقود تصديرية تتراوح ما بين 1,5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار خلال الدورة الثانية للمعرض.



وأضاف أن بلاده تدعم المشاركة المصرية للمشاركين بالمعرض للاقامة والطيران خلال فترة انعقاد المعرض بالمجان، مشيراً إلى أن الدورة الثانية للمعرض تستهدف إدخال مجموعة من العلامات التجارية لمجموعة متنوعة من السلع التى قد تمثل فرص واعدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والهندي وفى مقدمتها اللحوم والأرز والشاي والزبدة والسمسم بجانب المنتجات المجففة ومنتجات أخرى، ومن أهدافه عقد لقاءات ثنائية بين مجموعات مختلفة من الشركات.



من جانبه، رحب المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بالمشاركة المصرية فى المعرض الدولي للأغذية والمشروعات بالهند، مشيرا إلى أن الجمعية تدعم الجهود الحكومية لتنشيط حركة التبادل التجاري واقامة مشروعات تجارية واستثمارية مع الجانب المصري.



ومن جهته، أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، على أهمية دعم المشاركة المصرية فى المعرض الدولي للأغذية بالهند كونه فرصة كبيرة ومنصة لتبادل الخبرات وتعريف الشركات المصرية بأخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الهندية فى مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، مضيفاً أن المعرض فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجالات الأغذية والمشروبات.