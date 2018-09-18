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بورصة وشركات
توقعات بتعرض ربحية جنوب الوادي للأسمنت لضغوط بالربع الثالث
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:31 م
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- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156%
أسماء السيد
توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويًا.
وأرجعت الشركة تراجع أرباح بالنصف الأول من العام الجاري، إلى حجم المبيعات خلال تلك الفترة، لاسيما في ظل المؤشرات الأخيرة حول مبيعات القطاع إجمالاً.
وأظهرت القوائم المالية للشركة تراجع أرباحها بنسبة 77% على أساس سنوي، وحققت أرباحاً بلغت 20.69 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 89.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الأسمنت خلال نفس الفترة إلى 480.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.3 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وأوصت "نعيم" بشراء السهم وحددت السعر المستهدف عند 7.4 جنيه للواحد، بارتفاع 156% مقارنة بسعر حالي 2.88 جنيه.
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