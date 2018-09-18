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اقتصاد وأسواق
مستندات| تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة التصرفات
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 06:36 م
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كتبت مها أبوودن
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى:
تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصبَّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو لغيره، سواء كانت عقود التصرفات مُشهرة أو غير مشهرة.
كما اعتبرت التعليمات تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن 50 عاما تصرفا يستحق الضريبة.
نشاط التشييد:
ويخضع نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف وفقًا للتعليمات، بإحدى طريقتين، الأولى أن تخضع الحالات الدفترية التى يقدم فيها الممول إقرارًا ضريبيًّا مستندًا لدفاتر وحسابات منتظمة وفقًا لما ورد بالمستندات، والثانية أن الحالات التقديرية تخضع وفقًا لأسس محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نشاط التقسيم:
أما نشاط تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها فيتم تحديد صافى الأرباح الناتجة عن عملياتها على أساس الفرق بين ثمن بيع الأراضى وثمن تكلفتها على النحو التالى:
يحدد ثمن البيع على أساس الثمن الحقيقى المباع به فى تاريخ البيع، ويعتبر الثمن الوارد فى عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل حقيقيًّا ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقى للأرض.
ويحدد ثمن تكلفة الأرض المباعة وفقًا لما يأتى:
1- فى حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الشراء، وتم التصرف فيها فى نفس سنة الشراء، يحدد ثمن تكلفتها وفقًا للسعر الوارد بعقد الشراء، وفى حالة وجود مدة بينية تجاوز أكثر من فترة ضريبية بين تاريخ الشراء وتاريخ التصرف يُرَاعى عند تحديد تكلفة الشراء سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى خلال هذه الفترات.
2- فى حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الميراث أو الوصية، تحدد قيمتها بالقيمة المقدرة فى تاريخ الميراث أو الوصية.
3- فى حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الهبة، فتحدد قيمتها على أساس القيمة الواردة فى عقد الهبة أو القيمة الحقيقية بحسب الأحوال.
4- أما بالنسبة للأراضى التى آلت ملكيتها للممول بأى سبب آخر فيكون تحديد قيمتها، وفقًا لقيمة المِثْل وقت كسب الملكية.
كما تعتبر من تكلفة الأرض المباعة تكلفة مساحة الشوارع، وتكاليف رصفها، وإقامة المرافق كالمياه، والصرف الصحى، والغاز، والكهرباء.
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