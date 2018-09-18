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بورصة وشركات
ارتفاع 3 أسهم فقط بالبورصة بنسب تتخطى الـ5%.. اليوم
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:20 م
ارتفاع
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أسعار أكثر الأسهم صعودًا بجلسة الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الثلاثاء 18 سبتمبر
ارتفاع
المال - خاص
شهدت تحركات الأسهم بجلسة -اليوم الثلاثاء- نجاح 3 أسهم فقط في الارتفاع بنسبة تتخطى الـ 5%، وارتفع 50 سهمًا من أصل 192 تم التداول عليه.
وجاء سهم "القاهرة للدواجن" في المقدمة مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 6.250% ليستقر عند 6.460 جنيه، مقارنة بـ 6.080 جنيه عند الفتح، وبلغت قيمة التداول على السهم 325.646 ألف جنيه.
وحلت شركة العز للسيراميك في المركز الثاني بنسبة ارتفاع قدرها 5.360% بسعر إغلاق 11.790جنيه للسهم، بقيم تداول قدرها 1.183 مليون جنيه.
وثالثًا، جاء شركة بي اي جى للتجارة والاستثمار، بنسبة ارتفاع قدرها 5% بسعر اغلاق للسهم قدره 0.84 جنيه، بقيمة تداولات قدرها 195.109 ألف جنيه.
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