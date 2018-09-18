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بورصة وشركات
عبور لاند وإيجي ستون أقل الأسهم تداولًا بالبورصة اليوم
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:21 م
عبور لاند أحدث حاجة
أخر الأخبار
عبور لاند أحدث حاجة
أحمد علي
سجل سهم "عبور لاند" للصناعات الغذائية أقل قيم تداولات خلال تعاملات جلسة البورصة، اليوم الثلاثاء، إذ بلغت التداولات نحو 741.8 جنيه فقط، من خلال التعامل على 40 سهما فقط طيلة جلسة التداول.
وقد أغلق السهم عند مستوى 18.55 جنيه وهو سعر الفتح للسهم عند بداية الجلسة دون تغيير يذكر، فيما سجل السهم أعلى مستوى له أثناء الجلسة عند مستوى 25.60 جنيه.
وحل ثانيًا من حيث الأسهم الأقل تداول بالبورصة، سهم "إيجي ستون" مسجلًا تداولات بقيمة 875 جنيها فقط، من خلال التعامل على 175 سهما فقط، فيما أغلق السهم عند مستوى 52.58 جنيه وهو نفس سعر الفتح في بداية الجلسة.
وجاء سهم "أكرو مصر للشدات" في المركز الثالث بقيمة تداولات قدرها 1.072 ألف جنيه من خلال التعامل على 37 سهم، عبر تنفيذ 37 سهما، مغلقًا عند مستوى 28.350 جنيه.
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