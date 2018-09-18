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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القلعة الأكثر تداولًا بالبورصة اليوم بقيمة 92.4 مليون جنيه لليوم الثاني

القلعة - لوجو جديد
القلعة - لوجو جديد
القلعة - لوجو جديد

أحمد علي


جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه.


وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.192 مليون جنيه بعدد أسهم متداولة 888.301 ألف سهم، بنسبة ارتفاع في سعر السهم السوقي 0.04%  ليستقر عند 82.40 جنيه.


وثالثًا جاءت شركة "النساجون الشرقيون للسجاد" بقيمة تداولات قدرها 53.975 مليون جنيه بعدد أسهم متداولة 5.657 مليون سهم، وبنسبة ارتفاع في سعر السهم بلغت 2.140% ليغلق عند 9.540جنيه.

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