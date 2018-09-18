القلعة الأكثر تداولًا بالبورصة اليوم بقيمة 92.4 مليون جنيه لليوم الثاني

أحمد علي



جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه.



وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.192 مليون جنيه بعدد أسهم متداولة 888.301 ألف سهم، بنسبة ارتفاع في سعر السهم السوقي 0.04% ليستقر عند 82.40 جنيه.



وثالثًا جاءت شركة "النساجون الشرقيون للسجاد" بقيمة تداولات قدرها 53.975 مليون جنيه بعدد أسهم متداولة 5.657 مليون سهم، وبنسبة ارتفاع في سعر السهم بلغت 2.140% ليغلق عند 9.540جنيه.