أسهم القلعة والتجاري والنساجون تستحوذ على ثلث تداولات البورصة

النساجون الشرقيون

مصطفى طلعت:



استحوذت أسهم القلعة للاستشارات المالية، والبنك التجاري الدولي، والنساجون الشرقيون للسجاد، على نحو ثلثي تداولات البورصة المصرية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء.



وحصلت القلعة على نصيب الأسد بقيمة 92.4 مليون جنيه، تلاه التجاري الدولي بنحو 73.1 مليون، ثم النساجون بقيمة 53.9 مليون جنيه، من إجمالي تداولات السوق البالغة 656 مليون جنيه.